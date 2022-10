Teleclub Italia – A. Sacco: “Trittico in trasferta decisivo per la rincorsa Champions, ecco quanti punti prevedo”

Nel corso della trasmissione “Club Italia All News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco sul momento degli azzurri. “Le tre trasferte contro Milan, Juventus e Roma? Sicuramente sono sfide decisive per la rincorsa Champions e partire con un buon risultato contro i rossoneri, darebbe slancio per le prossime gare. All’andata contro la squadra di Pioli, gli azzurri soffrirono i primi 25 minuti, con il loro pressing, senza tregua, perciò bisognerà giocare in maniera diversa. Per le caratteristiche della squadra di Gattuso, forse la Roma potrebbe essere la squadra che ti può dare maggiori possibilità di ottenere i tre punti, come accadde in casa all’andata. Secondo me 4 punti in queste partite prima del rush finale. Osimhen? Contro il Bologna è entrato con il piglio giusto, ha sfruttato la difesa alta dei felsinei ed ha iniziato l’azione del terzo gol realizzato da Insigne. E’ un calciatore da un buon potenziale, bisognerà lavorarci e renderlo ancora più costante, ma certamente le basi sono intriganti. Partire dal basso? E’ un modo di giocare che anche in campo internazionale comporta dei rischi, basta vedere anche le gare di Champions ed Europa League. Secondo me puoi impostare in questa maniera, solo contro avversari che si difendono nel corso della gara, vedi il Benevento, ma è un rischio nelle altre sfide. A Milano bisognerà velocizzare, altrimenti potresti andare in difficoltà”.

La Redazione