Prof. Castellacci: “Ghoulam? C’è una statistica di alta incidenza di rotture dell’altro legamento quasi come per il primo”

Il professore Enrico Castellacci, presidente L.A.M.I.C.A (associazione medici italiani di calcio) e responsabile dello staff sanitario dell’Italia campione del mondo nel 2006, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. «L’infortunio di Ghoulam dispiace tantissimo, è un ragazzo di chiaro talento che ne ha già passate tante. Tuttavia, e purtroppo, la rottura del legamento crociato in atleti che hanno subito il medesimo infortunio nell’altro arto sono frequenti. C’è una statistica di alta incidenza di rotture dell’altro legamento quasi come per il primo. Un peccato, però ormai sono incidenti frequenti da cui ci si riprende in alcuni mesi. Tra l’altro Ghoulam è in ottime mani, quindi… Di certo può essere una mazzata psicologica per lui, visto lo storico. Per questo sarà importante stargli vicino e sostenerlo, come certamente farà il Napoli. I vaccini nel calcio? Ovviamente non dipende nè dai medici sportivi o calcistici e nè dalle istituzioni calcistiche, ma dal Governo. Noi saremmo pronti e ovviamente favorevoli. E’ chiaro che sino a quel momento i calciatori, che sono professionisti, dovranno essere bravi a frenare la loro naturale e legittima attitudine, visto che sono molto giovani, alla socializzazione”.