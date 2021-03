Osimhen, dal Bologna al Bologna: una corsa che sa di liberazione

Osimhen. 22 anni e la voglia di non fermarsi più. La voglia di recuperare una stagione che è sembrata quasi un calvario. E pensare che per lui Gattuso aveva cucito un abito tutto nuovo alla sua squadra, quel 4-2-3-1 con il quale farlo coesistere con Mertens. Dal Bologna al Bologna: da novembre a marzo, dall’ultimo gol in azzurro a quello della (si spera) rinascita. Perché lo scatto che ha portato alla rete di domenica sera segna soprattutto uno squarcio tra il passato e il futuro di Victor. Vederlo correre a tutta velocità verso la porta del Bologna e battere Skorupski con un tiro potente e preciso può rappresentare il punto di partenza per una nuova era. È quello che si augura vivamente Gattuso, ma anche quello che auspicano tutti i napoletani, da troppo tempo in attesa del loro bomber. La rincorsa al quarto posto – che vorrebbe dire Champions League il prossimo anno – inizia proprio dalle gambe lanciate del nigeriano. Dovrà essere lui a tirare la volata in questa staffetta decisiva che si concluderà soltanto a maggio.

Il Mattino