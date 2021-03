Milan/Napoli: Pioli verso il recupero di un paio di pedine importanti

La prossima trasferta vedrà il Napoli impegnato contro i i rossoneri di Stefano Pioli. Per l’occasione, stando a quanto si legge su Tuttosport, il tecnico milanista, potrebbe recuperare un paio di pedine importanti dalla propria infermeria. Chi sta meglio è Mario Mandzukic. Il centravanti croato non riesce ancora a trovare continuità, ma quattro giorni fa ha iniziato a correre e non è escluso che possa esserci contro il Napoli. Un altro ritorno potrebbe essere quello di Calhnoglu, anche se appare più complicato perché il giocatore sta lavorando ancora su una tabella personalizzata. La speranza di Pioli è di averlo almeno in panchina domenica.