Manuel Parlato, giornalista: “Anche Lozano tra i convocati per il Milan”

Su Radio Crc è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia: “Finalmente il Napoli sta recuperando tutti gli infortuni, con ogni probabilità Lozano tornerà tra i convocati per la partita contro il Milan. Sarà difficile vederlo in campo dall’inizio, ma il suo recupero sarà comunque una bella notizia. Non ne sono arrivate purtroppo da Ghoulam. C’era un motivo per il quale né Ancelotti né Gattuso lo impiegava con continuità, credo che a frenarne il completo recupero sia stata la rottura della rotula nel febbraio del 2018”.