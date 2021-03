Mandarini: “Ghoulam ha una serenità interiore clamorosa, dovrà crederci e tornare per la terza volta”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista de Il Corriere Dello Sport: “Nel mio pezzo non si allude al futuro di Ghoulam. Il titolo è cronachistico. Si parla del recupero. Nel momento in cui parli del giocatore, parli del presente e parli del futuro, ricordi che ha un contratto fino al 2022 e poi pensi che il Napoli, come cronaca, ha mostrato un lato umano verso alcuni giocatori. Ghoulam? L’anno scorso ha percepito dal Napoli intorno ai dodici milioni, ma credo sia l’ultimo dei pensieri per un giocatore di trent’anni compiuti che si va a rompere anche l’altro ginocchio. Da un punto di vista fisico è chiaro che dovrà provare a lavorare molto per provare a tornare per la terza volta. Deve crederci innanzitutto lui, anche se come fai a metabolizzare certe cose. È un accanimento assurdo quello del destino. Ghoulam è un uomo di una serenità interiore clamorosa. Lui ha questa fede incrollabile ed è uno che crede realmente ciò in cui prega. Una persona che lo conosce bene mi ha raccontato “non so se finga, ma il suo equilibrio è incredibile”. Lui è stato sfortunatissimo e da sportivo ha veramente le spalle molto larghe. Insigne che dice a Mario Rui “cerchiamo di prendere il secondo” è da leader? È stato sfortunato a Reggio Emilia. Capita anche nelle partite di calcetto. È una cosa normalissima. Poi il bello è capire il passaggio successivo. Se la squadra ti manda a quel paese o meno. La squadra non se l’è presa. Per me è diventato un leader. Mi sorprende chi si sorprende che abbia fatto due gol, ma è la normalità. Lui è un grande giocatore, che incide. Il Napoli si accende quando si accende Insigne. Detto ciò quell’audio fa ridere (ride ndr), è divertente”.