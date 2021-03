Lozano giorni decisivi in vista del Milan, però c’è sempre la linea della prudenza

Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti, in vista del trittico in trasferta per gli azzurri contro Milan, recupero contro la Juventus e infine la Roma. Per il tecnico Gattuso saranno giorni importanti per conoscere le condizioni di Hirving Lozano. Il messicano è il calciatore che spaccherebbe in due le partite e fisicamente sta migliorando. Dopo la situazione di Mertens di metà Gennaio e l’ultima di Ghoulam, però si vorrà essere prudenti al massimo. Il valore dell’ex Psv Eindoven è evidente, ma sicuramente non si vorrà rischiare e solo al 100% Lozano verrà convocato.

Fonte: Corriere dello Sport