Le scuse e la pace via social: tornano in gruppo Schiattarella ed Insigne

Le storie. Sono quelle social che attestano, ormai, un fatto realmente avvenuto. Come la pace fatta tra Schiattarella e Insigne. «Dopo la pioggia c’è sempre il sole», ha scritto il regista giallorosso sul suo profilo Instagram, e qualche ora la stessa foto è apparsa sul profilo di Insigne jr. E’ scoppiata la pace dopo il litigio di venerdì e non poteva essere altrimenti. Dopo la non convocazione, lo stesso presidente Vigorito aveva fatto da paciere- Era successo che alla vigilia di Spezia-Benevento, nella partitina di rifinitura dopo uno scontro di gioco, una parola di troppo ed era scattato il litigio, che prima si placa, poi riprende vigore negli spogliatoi. Inzaghi e Foggia non possono che prendere la decisione più sofferta, ma opportuna: Schiattarella e Insigne restano a casa. Più tardi il patron contatta i due giocatori, il chiarimento è rapido. E’ il regista a fare le scuse via sms al compagno più giovane, che ovviamente le accetta. Tutto rientrato. Inzaghi incassa con soddisfazione il rientro in gruppo di Schiattarella e Insigne. C’è la salvezza da conquistare. Obiettivo prioritario. Per tutti.

Fonte: CdS