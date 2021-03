Insigne-Napoli, prime schermaglie sul rinnovo si parla di “ribasso”

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è concentrato sul campo e i risultati dicono che è quota 103 reti superando un certo Cavani nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Nel frattempo il futuro del ragazzo di Frattamaggiore è sempre tema del club con il suo agente Vincenzo Pisacane che ovviamente non mette pressione alla società partenopea. Le prime schermaglie hanno portato un ‘offerta al ribasso 2,5 milioni, rispetto ai 4 che guadagna attualmente. Le parti si riaggiorneranno prossimamente, con l’auspicio che a fine stagione si possa avere in tasca la Champions, elemento che cambierebbe tutto in positivo per il Napoli e non solo.

Fonte: Corriere dello Sport