Il Napoli recupera i “suoi pezzi”: a Milano potrebbe rivedersi Lozano

Ghoulam a parte, unico caso di giocatore che veramente va oltre ogni discorso comune, l’infermeria azzurra sta cominciando a svuotarsi. Dopo aver recuperato Osimhen e Mertens, vicino anche il rientro di Hirving Lozano. Lo si legge su Tuttosport. Il messicano dovrebbe far parte del gruppo azzurro già a Milano. Buone notizie, quindi, per Rino Gattuso che recupera uno dei suoi uomini migliori per la settimana di fuoco che aspetta il Napoli. Tre trasferte complicate, tre scontri diretti per poter restare attaccati o allontanare definitivamente la zona Champions. Domenica c’è il Milan, mercoledì il recupero di Juve-Napoli e infine la Roma di Fonseca. Insomma un nuovo tour de force dopo le 19 gare giocate da inizio 2021. Domani gli azzurri riprenderanno gli allenamenti domani dopo i due giorni di riposo.