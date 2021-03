Giovedì i club  tornano al voto  sui diritti tv, c’è un front di 9 società tra cui il Napoli

Dalle parole ai fatti. Dopo aver replicato direttamente ai 7 club che chiedono, quanto prima, l’assegnazione dei diritti tv e, al contempo, l’abbandono della strada dei fondi, ieri Dal Pino ha provveduto alla convocazione della prossima Assemblea. Si terrà giovedì – alle 11.30 e sempre in via telematica – e all’ordine del giorno non viene menzionata l’eventuale partnership con la cordata Cvc-Adevnt-Fsi. Insomma, al centro dei lavori, ci saranno soltanto i diritti tv. Il messaggio del numero uno di via Rosellini alle società è chiaro: visto che ritenete non più prorogabile la scelta tra Dazn e Sky, ora avete un’altra occasione per dimostrare di riuscire a trovare un accordo interno. Insomma, Dal Pino ha calciato la palla in area e si tratta solo di metterla in rete, ma la responsabilità del “gol” è unicamente degli attaccanti/club. Tutto da vedere, però, se sarà davvero la volta buona. Il fronte delle 9 società, guidato da Roma e Bologna, che spingono ancora per i fondi è altrettanto compatto rispetto alle “7 sorelle” con Juve, Inter, Lazio e Napoli come capifila. Fonte: CdS