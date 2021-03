Dopo il gol al Bologna, Osimhen non si vuole più fermare

La prima stagione di Victor Osimhen a Napoli non è stata certamente da ricordare, anzi, è stata una sorta di calvario. Eppure l’inizio lasciava presagire barlumi di speranze e di buoni propositi. L’ingresso a Parma spaccò in due la partita, con il successo degli azzurri nella ripresa. La prima rete all’Atalanta e il gol vittoria di Bologna. Da quel momento convocato in Nazionale e l’infortunio alla spalla in Nigeria-Sierra Leone con oltre due mesi di stop. Ci si è messo anche il Covid-19 che ha rallentato il suo rientro in campo. Come se non bastasse la botta alla testa nel finale di gara contro l’Atalanta e due settimane di stop. Domenica ritorno al gol contro il Bologna, come all’andata. L’auspicio è che da qui a fine stagione possa migliorare e perfezionarsi a livello tecnico-tattico, Osimhen è pronto per far bene nel trittico decisivo.

Fonte: Corriere dello Sport