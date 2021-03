Ciro Caruso, ex Napoli: “Costruire dal basso? Una moda ma non bisogna eccedere”

L’ex difensore del Napoli Ciro Caruso è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. “Mi dispiace tantissimo per Ghoulm, capisco perfettamente come si sente. So come ci si sente, io ho avuto la fortuna di avere la famiglia al mio fianco, Faouzi va sostenuto. Certo questi infortuni di continuo è pura sfortuna. Il fisico potrebbe risentirne tanto, bisogna fare una grande riabilitazione, perchè altrimenti possono nascere problemi da altre parti. Se non potenzi in modo analogo le due gambe puoi andare incontro a vari scompensi. Purtroppo questi infortuni ti segnano. E in ogni caso i tempi fisiologici di recupero vanno rispettati, magari riprendi prima ma ti fermi dopo. Il Napoli arriva a questo trittico di partite abbastanza bene, certo può e deve fare meglio, però ci arriva con il morale rinfrancato dalla vittoria sul Bologna. Per questo punterei a fare benissimo subito col Milan: se vinci o fai bene poi puoi giocare alla grande anche le altre. Perchè sui corner non si marca più a uomo? Forse perchè ci sono troppe telecamere… in realtà è l’evoluzione del calcio ma bisognerebbe sempre “sentire” l’avversario in area di rigore. La ripartenza dal basso? Ormai è una moda, è una questione culturale. Se si eccede è sbagliato, il Napoli ha subito troppi gol così. E ve lo dice uno che non buttava mai via la palla, e riceveva anche qualche critica”.

La Redazione