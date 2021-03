Champions League – Juventus gelatOLIVEIRA: Porto ko 3-2 ma non basta, bianconeri eliminati

Niente da fare per la Juventus. I bianconeri battono 3-2 il Porto nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions League ma a causa della sconfitta dell’andata per 2-1 vengono eliminati. Partita bellissima allo Juventus Stadium. Ospiti avanti con il rigore di Oliveira nel primo tempo, nella ripresa la Juve ribalta tutto con la doppietta di Chiesa con in più i portoghesi in 10 uomini per l’espulsione di Taremi. Si va ai supplementari e Il Porto pareggia ancora con Oliveira, nel finale Rabiot riporta avanti i bianconeri ma è troppo tardi. Finisce dunque agli Ottavi l’avventura in Champions League della Juventus, Porto invece ai quarti di finale