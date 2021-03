Champions League – BVB basta il pari: 2-2 con il Siviglia, tedeschi ai Quarti

Missione compiuta per il Borussia Dortmund. I tedeschi dopo la vittoria dell’andata in Spagna pareggiano 2-2 con il Siviglia nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions League e passa ai Quarti di finale. Partita divertente al Signal Idunal Park: ospiti avanti con En-Nesyri ma i padroni di casa ribaltano con la doppietta del solito Haaland, nel finale pareggio spagnolo con ancora En-Nesyri ma non basta al Siviglia per evitare l’eliminazione