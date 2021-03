Castel Volturno: Elmas e Manolas hanno rinunciato al riposo di 48 ore

Dopo il successo contro il Bologna e l’aver allungato sulla Lazio, oltre che guadagnato sull’Atalanta, il Napoli riprenderà ad allenarsi nella giornata di domani, in vista della trasferta del “Meazza” contro il Milan. La giornata di ieri però è stata importante per Manolas ed Elmas che si sono allenati a parte, per ritrovare la condizione migliore. Senza dimenticare Lozano che sta migliorando a livello fisico e le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire se sarà presente nel match contro i rossoneri.

Fonte: CdS