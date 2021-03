CALCIO FEMMINILE – La sorella di Chiellini ad un passo dal Crotone

Un Chiellini a Crotone, come pilastro difensivo, alla ricerca della salvezza. Non Giorgio, ma la sorella Silvia, ad un passo dal club rossoblù ultimo nel girone D di Serie C Femminile. La società del Presidente Vrenna, che ha acquistato a inizio stagione il titolo sportivo dal Catanzaro, è al momento ultima con un solo punto in dieci giornate. E i problemi più grandi sono proprio in difesa: nelle ultime due partite le rossoblù hanno subìto 11 gol. Chissà, quindi, che l’arrivo di Chiellini possa cambiare le cose.

Fonte: gianlucadimarzio.com