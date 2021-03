Venerato: “Koulibaly non andrà al Bayern, ecco dove potrebbe andare…”

l giornalista della RAI ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli svela un retroscena su Kalidou Koulibaly: “Si è parlato di un forte interesse del Bayern Monaco sul senegalese. Ma le cose stanno molto diversamente ed è corretto, per chi fa informazione, dire la verità. La società tedesca non ha intenzione di puntare sull’ex Genk”. “Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione, ma non resterà in Italia e non andrà nemmeno in Bundesliga. A me risulta che il difensore senegalese sia attratto dalla Premier League. Di conseguenza la sua destinazione più probabile sarà proprio l’Inghilterra”.