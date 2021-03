Si alleano e chiedono i danni: la lettera a firma di ADL e “soci”

Si danno battaglia sul terreno di gioco, ma sono alleate nel Palazzo: Juventus, Atalanta, Inter e Napoli. In Lega mancava solo la dichiarazione di guerra ufficiale. La rottura è sancita da una lettera molto poco diplomatica che porta la firma di De Laurentiis e altri sei presidenti (ci sono anche Verona e Lazio). Una richiesta di risarcimento danni nel caso in cui non si proceda all’assegnazione dei diritti audiovisivi. Da assegnare, secondo i sette, a Dazn che ha presentato una offerta economica per il triennio 21/24 superiore a Sky e a tutti gli altri. Dal Pino, il numero uno della Lega replica piccato: «L’assegnazione dei diritti tv è un tema esclusivamente in mano ai club e se finora non sono stati assegnati è per incapacità delle associate di superare i loro conflitti individuali e giungere alla formazione di una volontà collettiva».

