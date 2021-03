Serie A/Inter-Atalanta 0-0 (1T): Poche occasioni, prevale la tattica

INTER-ATALANTA

Nel posticipo della 25a giornata di Serie A è big match a San Siro tra l’Inter di Conte che vuole continuare a vincere e mantenere il vantaggio in vetta, e l’Atalanta di Gasperini a caccia di punti per consolidare il piazzamento nella zona Champions.

PRIMO TEMPO

Partita tattica e di studio da entrambe le formazioni con poche occasioni pericolose. L’Inter in contropiede con la fisicità di Lukaku va via a Dijmsiti, ma il difensore albanese è bravo a chiudere l’attaccante belga. L’Atalanta pressa alto e l’Inter ne approfitta negli spazi in contropiede. Al 39′ Handanovic evita il vantaggio per i bergamaschi. Corner dalla destra di Malinovskyi, a centro area svetta Zapata ma Handanovic si supera ed evita il gol. All’intervallo è 0-0.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

A disposizione: Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

A disposizione: Rossi, Gollini, Palomino, Lammers, Muriel, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk, Ilicic, Pasalic.

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Mariani, Bindoni – Imperiale, IV: Sacchi, VAR: Valeri, AVAR: Ranghetti.

RETI:

NOTE:

Rec.+1.

A cura di Antonio Bisesti