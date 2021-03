La giornata di oggi per Fahouzi Ghoulam sarà importante per conoscere le sue reali condizioni fisiche. Il terzino sinistro è uscito al minuto 21 del primo tempo della sfida contro il Bologna e il primo bollettino medico dice che è un trauma distorsivo al ginocchio. Il calciatore franco-algerino, oggi sarà a Villa Stuart per nuovi accertamenti e solo allora si saprà l’esito finale. Per il Napoli e l’ambiente azzurro saranno ore di ansia.

Fonte: CdS