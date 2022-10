L’opinione , Antonio Corbo: “Se il Napoli va in Champions League allora ci sarà un programma importante perché potrà contare su 40 milioni puliti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista.

“Lode al Bologna che ha giocato in maniera aperta. La gara ha rivelato il carattere di Mihajlovic, un allenatore con un coraggio che sfiora la vanità. Lui ci tiene molto a fare un calcio offensivo, trascurando però la fase difensiva che ha tradito il Bologna già dal primo gol. Insigne ieri era in una forma straordinaria, in tutto questo periodo sta dimostrando di essere un giocatore indispensabile e questo gli fa onore.

Allenatore Napoli? Se il Napoli va in Champions League allora ci sarà un programma importante perché potrà contare su 40 milioni puliti. Se però non andasse in Champions, allora è prevedibile un ridimensionamento dei programmi perché il mercato non offre molto e non si possono contare sulla cifre stratosferiche che venivano offerte per Koulibaly e gli altri. Quindi bisogna vedere un po’ i giocatori. Gattuso potrebbe anche rimanere, la partita di ieri lo ha rimesso in sella ma è comunque nel mirino della Fiorentina, oppure potrebbe andare in Premier. Al momento gli allenatori che De Laurentiis segue sono Galtier del Lille e Fonseca che è ai ferri corti con la Roma. A me sembra una persona molto seria, con un’allegria autunnale. Poi si è comportato sempre in maniera buona in un ambiente difficile.