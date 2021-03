L’opinione di Ciro Ferrara: “Insigne non ha nulla da dimostrare”

Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Ogni qual volta Insigne ha dei cali, vengono giù polemiche e critiche. Lui comunque indossa una maglia importante e una fascia importante, per questo le critiche diventano maggiori quando uno è napoletano. Ci sono passato io, ci è passato Cannavaro, ci è passato Bruscolotti. Insigne non ha nulla da dimostrare, sta facendo ottime prestazioni. Può capitare una prestazione meno brillante. Reazione con il Sassuolo? Non è una cosa grave. A tutti è capitato di esternare il proprio pensiero in un momento caldo. C’è stima e rispetto tra i compagni. Insigne era deluso contro il Sassuolo, tutto qui. Infortuni? Capitano a tutti. Quando giochi tante partite, ci sono degli infortuni. Bisogna stringere i denti fin quando non recuperano. Il Napoli purtroppo ha avuto tanti infortuni che hanno pesato, penso a Mertens e Osimhen. Rrahmani? E’ stato sfortunato contro l’Udinese. Nel mondo del calcio vengono messe delle etichette ma il ragazzo sta dimostrando, partita dopo partita, di che valore è. Sta acquisendo personalità e consapevolezza. Adesso verrà un trittico di partite che lo metterà a dura prova. Sarà un test importante”.