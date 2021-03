Il ritorno in campo di Lozano si avvicina. Per Gattuso sarà la settimana “tipo”

Era dal periodo di Natale che il Napoli non aveva la settimana “tipo” per gli allenamenti e per Gattuso finalmente sarà l’occasione per gestire al meglio le forze. Per la squadra azzurra sarà importante arrivare al meglio al trittico in trasferta contro: Milan, Juventus e Roma, dove si deciderà il destino in Champions. In vista del match contro i rossoneri, potrebbe essere l’occasione per riavere in campo Hirving Lozano. E’ passato un mese dal suo infortunio, subito contro i bianconeri, ma ci sono dei lievi progressi per il calciatore messicano e non è escluso che possa essere convocato per la gara del “Giuseppe Meazza”.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino