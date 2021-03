Il CdS vota: Zielinski inventa calcio, cresce in difesa Rrahmani

Il Napoli cala il tris contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona e resta in scia alla zona Champions League. Gli azzurri sbloccano la gara, tacco volante di Zielinski e tiro nell’angolo di Insigne, Skorupski è battuto. I felsinei reagiscono e colpiscono il palo con Skov Olsen e poi parata di Ospina su Palacio. Nella ripresa arriva il raddoppio, lancio di Zielinski per Osimhen che batte Danilo in velocità e realizza il 2-0. Il nigeriano spreca la doppietta mandando fuori il pallone. La squadra di Mihajlovic però non si arrendono e accorciano le distanze con Soriano, la difesa del Napoli non appare impeccabile. Gli azzurri però hanno un Insigne nel motore e il capitano segna la doppietta personale e arriva a quota 103 in maglia partenopea, superando Cavani. Secondo il CdS Hysaj ha sofferto Skov Olsen, sufficienti Demme e Fabian Ruiz.

Ospina 7 – Prima lo salva il palo su conclusione di Skov Olsen, poi è grande sul colpo di testa di Palacio. C’è sempre anche nel secondo tempo.

Di Lorenzo 6,5 – Lavora dalla parte di Sansone che non gli crea ansie e appena può lo riattacca.

Rrahmani 6,5 – Ha tanto lavoro da sbrigare ma tutto sommato se la cava sempre bene.

Koulibaly 6 – Ha mestiere, che in un paio di situazione lo aiuta, nella fase attiva non sempre è costruttivo.

Ghoulam 6 – Parte nella fase di attacco ma soffre in quella di difesa, poi si infortuna e deve uscire.

Hysaj (22’ pt) 5,5 – Rileva Ghoulam ma anche per lui Skov Olsen è un cliente molto complicato.

Fabian Ruiz 6 – All’alba della partita sbaglia una buona occasione, ha qualità alla quale deve aggiungere anche quantità.

Demme 6 – Corre a destra e a sinistra per tappare i buchi, assicura tanta legna.

Politano 5,5 – Se la vede con Mbaye che lo porta sempre sul piede debole, il destro.

Zielinski 7 – Regala un pallone da fenomeno a Insigne sul gol dell’1-0, deve lavorare molto anche come interdittore. Sa sempre quello che deve fare e come farlo.

Elmas (34’ st) sv – Fa il compito che gli assegna Gattuso.

Insigne 8 – Prima firma un grande gol, poi Skorupski gli nega il secondo con una grande parata. Non molla mai, e trova il gol che chiude definitivamente la partita.

Mario Rui (34’ st) 5,5 – Vive di affanni.

Mertens 5 – Si muove molto sul fronte di attacco ma non incide, dovendo ritrovare la migliore condizione fisica.

Osimhen (8’ st) 7 – Prima crea un serio grattacapo a Danilo e Soumaoro, poi li beffa e segna il 2-0, infine sbaglia il gol del 3-0.

Gattuso (all.) 7 – E’ un Napoli che nonostante trovi subito il gol con Insigne fa fatica a costruire gioco, nonostante i quintali di tecnica che ha addosso. Ma ha grande carattere, Insigne e ora di nuovo Osimhen.

A cura di Claudio Beneforti (CdS)