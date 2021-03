Nei giorni scorsi il giornale tedesco Bild aveva parlato di un forte interessamento del Bayern Monaco per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. La società bavarese dovrà trovare un sostituto dei partenti Alaba e Boateng e il senegalese sarebbe il calciatore ideale per Flick. In estate sarà il periodo buono per capire se ci sarà la scalata al K2, Aurelio De Laurentiis permettendo.

Fonte: Corriere dello Sport