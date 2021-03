Fulvio Collovati:”Il Napoli è molto altalenante”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. : “Stiamo entrando nei mesi in cui i campionati iniziano a delinearsi. Il Milan non molla ma l’Inter ha già le mani sullo scudetto, salvo voglia suicidarsi. Purtroppo il Milan ha tanti giocatori assenti. Va avanti per forza di inerzia. Tutto è condizionato dal covid. Ti alleni in un certo modo, i tamponi ogni giorni, gli infortuni. Cambiano le abitudini dei giocatori. Con il covid bisogna stare attenti. Il Napoli è stato devastato dal covid. E’ un campionato diverso rispetto agli altri. Il Napoli è molto altalenante, anche se c’è un po’ più di sicurezza dopo la partita di ieri con il Bologna”.