APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Zielinski, il grimaldello per scalare la zona Champions”

In questi anni la piazza partenopea attendeva l’evolversi di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli, ma spesso non riusciva a trovare la continuità tanto desiderata. Ogni tanto delle buone partite, però spesso accompagnate da gare deludenti. Quest’anno invece il polacco sembra aver trovato la strada maestra della continuità. Ha già totalizzato 8 reti, tra campionato ed Europa League, alcune di queste autentiche prodezze. Ad esempio la danza nello stretto contro il Cagliari, senza dimenticare il tiro a scendere dal limite dell’area contro la Real Sociedad, infine l’inserimento e conclusione al volo contro l’Atalanta. Ieri sera contro il Bologna però ha aggiunto due assist al bacio, il primo di tacco per Insigne, il secondo assist volante per il contropiede di Osimhen. Insomma tutto il repertorio dell’ex di Udinese ed Empoli. Per Gattuso Zielinski sarà il grimaldello per provare la scalata alla zona Champions. Adesso le tre trasferte che decideranno la stagione: Milan, Juventus e Roma e ci vorrà una squadra attenta, concentrata, ma pronta a colpire con i suoi uomini migliori. Piotr è pronto e vorrà definitivamente entrare nel cuore dei napoletani.

A cura di Alessandro Sacco