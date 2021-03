SKY – Mihajlovic: “Noi abbiamo giocato, loro hanno segnato”

“Noi abbiamo giocato, loro hanno segnato”. In sintesi è questo quanto dice l’allenatore del Bologna, Mihajlovic, a fine gara ai microfoni Sky. E Aggiunge: “Si tratta di un risultato bugiardo, ma nel calcio vince chi segna ed ha ragione chi lo fa. Il nostro obiettivo è la salvezza, sicuramente potevamo fare meglio in questa stagione, ma stasera non posso dire niente ai ragazzi. Abbiamo giocato la partita che avevamo preparato, abbiamo preso dei gol su errori, fatti anche da calciatori di esperienza. Quando questa squadra sta bene ha dimostrato di poter battere chiunque, ma quando così non è, facciamo fatica. Nel calcio si può sempre migliorare, ma occorre passione, occorre allenamento. Se io segno ancora di più su punizione dei miei giocatori, un motivo ci sarà. Alleno da dodici anni, nessun calciatore mi ha mai chiesto di restare dopo la seduta di allenamento. Io lo facevo”