SERIE A – Napoli-Bologna 3-1, i top e il flop della squadra azzurra

Dopo il pari contro il Sassuolo, il Napoli doveva dare un segnale per la zona Champions, contro un Bologna mai domo. Gli azzurri sbloccano la gara, tacco di Zielinski e rete al volo di Insigne imparabile per Skorupski. I felsinei proseguono ad attaccare, palo di Skov Olsen e poi parata di Ospina su Palacio. Gli azzurri vanno vicini al raddoppio con Insigne, parata in angolo del portiere rossoblù. Nel secondo tempo arriva il raddoppio, assist di Zielinski e Osimhen scatta in contropiede dove supera Skorupski. La punta nigeriana spreca la doppietta personale mandando fuori a porta spalancata. Il Bologna accorcia le distanze, con Soriano, ma nasce dall’errore di Ospina prima e Demme poi. La partita sembra essersi complicata ma ci ha pensa Insigne che con un tiro da biliardo batte il portiere polacco. Nel finale va vicino alla rete anche Politano e poi due parate di Ospina su Barrow e Orsolini. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Ospina 6,5 – Il portiere colombiano prende mezzo voto in meno per l’azione del gol del Bologna, ma in compenso fa tre parate. Su Palacio nel primo tempo e sulle punizione di Barrow e Orsolini.

Di Lorenzo 6,5 – L’ex difensore dell’Empoli, non spinge come contro il Sassuolo ma è determinante in difesa. Ottima la chiusura su Palacio e non si perde Sansone. Bene anche nel finale di gara.

Rrahmani 6,5 – L’ex difensore dell’Hellas Verona convince sempre più in fase difensiva, dove riesce a controllare Palacio e poi a gara in corso Barrow. Sta trovando la continuità ed è un bel segnale per il presente e il futuro.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco ha confermato di essere recuperato in pieno. Splendido il passaggio per Politano e poi l’assist per Insigne. Peccato solo per la palla persa sul gol del Bologna, ma nel complesso bene.

Zielinski 7 – Il polacco non va a segno, ma fornisce due assist al bacio. Il primo di tacco per Insigne e il secondo per lo scatto di Osimhen. Giocatore che deve essere sempre sul pezzo, ma sono segnali incoraggianti.

Politano 6,5 – L’esterno d’attacco come sempre fa bene la fase difensiva, si scarifica. Nella ripresa cresce la condizione e sfiora la rete personale con uno spunto personale.

Insigne 7,5 – Dopo le polemiche post Sassuolo, pur giocando molto bene, il capitano ha deciso si raddoppiare. Tiro al volo per il vantaggio e colpo da biliardo per il 3-1. Come se non bastasse la palla per Osimhen che non sfrutta. Davvero incredibile ed è a quota 13 reti e supera Cavani a 103.

Osimhen 6,5 – La punta nigeriana doveva dimostrare che le critiche ricevute non erano veritiere. Entra con il piglio giusto, segna una rete di potenza e velocità, spreca la doppietta, ma poi fa l’assist per Insigne. E’ un calciatore che può fare la differenza.

Flop

Mertens 5 – Il belga si vede che non è al top della condizione, cerca la posizione, ma va in affanno. Si impegna, però non è al massimo della forma. Esce ad inizio ripresa.

A cura di Alessandro Sacco