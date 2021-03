SERIE A FEMMINILE – Inter-Napoli, tabellino e cronaca

INTER-NAPOLI 0-0

INTER: (4-3-3): Marchitelli; Brustia, Debever, Alborghetti, Merlo; Pandini, Rincon, Catelli (dal 25’ s.t. Moeller Hansen); Tarenzi, Mauro, Marinelli (Aprile, Gilardi, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Passeri, Vergani).

All.: Sorbi

NAPOLI (4-3-3) Tasselli; Cafferata (dal 23’ s.t. Di Marino), Huynh, Arnadottir, Oliviero; Errico (dal 35’ s.t. Kubassova), Huchet, Beil (dal 12’ s.t. Pedersen); Popadinova, Nocchi (dal 12’ s.t. Rijsdijk), Hjohlman (Giordano, Di Marino, Groff, Cafferata, Risina, Nencioni)

All.: Pistolesi

Arbitro: Frascaro di Firenze (Toce-Lisi)

Note: porte chiuse al Suning Centre. Amm: . Rec.: 0’ p.t., 3’ s.t.

Buon pareggio per il Napoli in casa dell’Inter, con le azzurre che così mantengono inalterato il distacco dal San Marino. Lo zero a zero finale soddisfa le azzurre anche se nel finale l’occasione più ghiotta di tutta la gara è capitata proprio alle partenopee.

Pistolesi, che doveva rinunciare a Perez, Goldon e Chatzinikolaou infortunate ed a Fusini (positiva al Covid) confermava il suo consueto 4-3-3 lasciando in tribuna Cameron e Jansen. In panchina il portiere della Primavera, la giovanissima Giordano. Dentro dal via Nocchi, falso “nueve”, con Cafferata terzino e Beil in mediana.

Avvio di gara molto equilibrato e senza emozioni fino al 20’ quando si vede l’Inter con una incursione pericolosa di Marinelli (facile la parata di Tasselli). Pericolosissimo il Napoli al 26’ con Popadinova lanciata da Huchet: la bulgara però veniva contrastata bene in uscita bassa da Marchitelli. Il portiere interista bloccava poco dopo la conclusione di Nocchi da limite. Deviazione sopra la traversa al 31’ di Tasselli su colpo di testa di Mauro. Bene le azzurre, di nuovo vicine al gol con Errico su assist di Beil (palla fuori di poco).

Ripresa al via senza cambi e con un diagonale a lato di Pandini dalla distanza ed il mancino preciso di Marinelli (buona parata di Tasselli). Il Napoli però è vivo e si fa vedere in area ospite con Popadinova, mancino sballato. Il 4-4-2 finale di Pistolesi consente al Napoli di non rischiare nulla fino al termine, anzi al 93’ Alborghetti su calcio d’angolo salva l’Inter sul colpo di testa di Huynh che era indirizzato all’angolino.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile