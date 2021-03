Serie A 26 °giornata :Gol e spettacolo.Vittorie di Milan e Crotone.Pari a Firenze.

Serie A, 26 °giornata, gare delle 15 :

Gol e spettacolo nelle tre gare di domenica pomeriggio.

Vittoria importante in chiave scudetto per il Milan, che nonostante le numerose assenze, si impone sul campo del Verona per 2-0. Una rete per tempo. La sblocca Krunic con un gran gol su punizione a giro sul palo del portiere. Nella ripresa la chiude Dalot. In zona salvezza vince il Crotone per 4-2 sul Torino, diretta avversaria. Il vantaggio arriva per i padroni di casa con un rigore trasformato da Simy. Allo scadere del primo tempo Mandragora firma il momentaneo pareggio.Simy riporta in vantaggio i suoi ad inizio ripresa e poi Reca all’80’ sigla il terzo gol. Sanabria accorcia le distanze con un gran gol a giro da fuori area.Ounas con un grande giocata sigilla la vittoria e porta il Crotone a giocarsela ancora per la salvezza. Pari per 3-3 al “Franchi ” tra Fiorentina e Parma. Viola vanno in vantaggio con Martinez ma gli ospiti trovano il pari su rigore con Kucka.Nei minuti finale del primo tempo Milenkovic riporta avanti i suoi. Nella ripresa gli emiliani trovano il gol del pari con Kurtic. Ma le emozioni non finiscono, nel recupero succede di tutto. Gli uomini di D’Aversa sembrano acciufare la vittoria con il gol di Mihaila, ma allo scadere un ‘autorete di Iacoponi riporta nuovamente la partita in parità.