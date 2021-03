Premier League – United sgambetto al City, sprofonda Reds, ok Leicester

Sgambetto United a Guardiola! Nella 27a giornata di Premier League i Red Devils fanno la sorpresa, vincendo 2-0 in casa del City nel derby di Manchester. I Citizens tornano a perdere dopo 21 vittorie di fila ma rimangono saldamente in testa alla classifica adesso a +11 punti proprio sui cugini. Torna al successo il Leicester, che espugna a Brighton per 2-1 e consolida il terzo posto. Altro crollo per il Liverpool, che prosegue nella sua crisi, perdendo ancora in casa stavolta contro il Fulham per 1-0 e precipita fuori dalla zona europea. Terza vittoria consecutiva del Tottenham, che stende 4-1 il Crystal Palace nel derby londinese e va momentaneamente a -2 punti dalla zona Champions League. Rallenta l’Arsenal, che impatta 1-1 a Burnley. Prezioso successo esterno del Southampton, che batte 2-0 uno Sheffield sempre più vicino alla retrocessione. Finisce infine 0-0 tra West Bromwich e Newcastle con i Magpies che si trovano ora a +1 punto sulla zona retrocessione