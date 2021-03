No ai fondi, sette squadre di Serie A si oppongono!

Ieri sette squadre di Serie A tra cui il Napoli (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona), hanno sottoscritto una lettera nella quale consigliavano al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, di procedere velocemente con l’assegnazione dei diritti Tv e di non utilizzare iòl metodo dei fondi; ecco quanto scritto nella lettera in questione:

“Facciamo seguito alla nostra lettera del 15 febbraio scorso ed a quella di ieri di Salieri Investimenti S.p.A. per ribadire la posizione delle sottoscritte Società. In primo luogo, apprendiamo di un incontro avvenuto il 1° marzo scorso tra l’Amministratore Delegato della Lega ed il Consorzio (dei fondi, ndr) al fine di verificare se permanesse l’interesse del Consorzio a definire la “partnership strategica”. Di tale incontro non solo i Club non sono stati minimamente informati ma l’Amministratore Delegato vi ha partecipato senza aver alcun mandato in tal senso da parte dell’Assemblea (anche se in una delle ultime assemblee era stato dato mandato alla Commissione di riallacciare i contatti con i fondi, ndr), unico organo competente non solo a “definire la partnership strategica” ma anche a verificare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle trattative con il Consorzio. È bene poi chiarire che, in ogni caso, né l’Assemblea della Lega né il “Comitato dei Cinque” hanno mai definito, né all’unanimità né a maggioranza, tutti i termini dell’operazione: come è noto, infatti, i punti e i termini ancora in discussione sono essenziali.

Ciò premesso, le sottoscritte Società, nel confermare la propria contrarietà alla proposta di partnership strategica di Salieri Investimenti S.p.A., ribadiscono la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale. A ciò si aggiunga che, sino a quando le predette procedure competitive non saranno positivamente concluse, le nostre Società non prenderanno neppure in esame alcuna nuova proposta o progetto da parte del Consorzio o di altri soggetti.Pertanto, condotte ostruzionistiche, dilatorie oltre che lesive degli interessi di coloro che le pongono in essere, espongono gli autori delle stesse a legittime pretese risarcitorie“.