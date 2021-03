Il Napoli e l’Inter si stanno sfidando in una particolare “disciplina”: chi fa più partite con reti inviolate. Infatti entrambe le squadre hanno nove partite senza prendere reti. Il Bologna invece sfida l’Atalanta per il maggior numero di giocatori diversi andati a segno in questo campionato: 16 per i nerazzurri primi, 14 per i rossoblu secondi. Napoli-Bologna è anche la sfida dei record!