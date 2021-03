RIVIVI IL LIVE SERIE A – Napoli-Bologna 3-1, Insigne mattatore della gara e si resta in scia alla Champions League

95′ – Dopo cinque minuti termina il match. Insigne march-winner della gara e gli azzurri restano in scia alla zona Champions.

93′ – Punizione diretta in porta di Orsolini, parata in angolo di Ospina.

88′ – Conclusione di Di Lorenzo dai 25 metri, parata a terra di Skorupski.

85′ – Punizione direttamente in porta di Barrow e salva sulla linea Ospina.

84′ – Ammonito Mario Rui per fallo su Vignato

83′ – Politano parte da centrocampo, arriva fino al limite dell’area e calcia, parata in angolo di Skorupski.

78′ – Doppio cambio nel Napoli. Escono Zielinski e Insigne ed entrano Elmas e Mario Rui

76′ – Triplo cambio nel Bologna. Escono Skov Olsen, Svamberg e Mbaye ed entrano Orsolini, Medel e Vignato. GOOOOLLLLL – Insigne recupera palla a De Silvestri, scatta in avanti e calcia dal limite dell’area, battuto Skorupski.

75′ – Doppia conclusione di Dominguez, la prima respinta, la seconda termina sul fondo.

73′ – Gol del Bologna, Skov Olsen serve all’indietro per Soriano che calcia al volo, palla in rete. Il tutto nasce dall’errore di Demme e prima di Ospina.

70′ – Lancio per Skov Olsen che va al tiro dal limite dell’area, palla che esce in fallo laterale.

68′ – Contropiede del Napoli, Insigne scatta in avanti e serve Osimhen che però a porta spalancata, manca il bersaglio

65′ – Cambio nel Bologna, esce Sansone ed entra Barrow. GOOOOLLLLLL – Lancio di Zielinki per Osimhen che scatta in avanti, supera Danilo e tutto solo batte Skorupski.

64′ – Lancio di Demme per Insigne, il capitano entra in area e calcia, respinge il Bologna in angolo.

58′ – Nel Bologna esce Poli ed entra Dominguez. Il capitano diventa Palacio.

57′ – Lancio di Hysaj per Osimhen che cerca di vincere il duello con la difesa avversaria, poi con caparbietà si procura il corner.

53′ – Nel Napoli esce Mertens ed entra Osimhen

52′ – Cartellino giallo ai danni di Koulibaly per fallo su Skov Olsen.

49′ – Scatto di Hysaj si accentra, ma invece di servire Zielinski va al tiro, respinto e poi blocca Skorupski.

48′ – Conclusione al volo di Mertens, palla alta sopra la traversa.

46′ – Ancora rete annullata al Bologna per fallo a gamba tesa di Palacio su Ospina che poi aveva messo la palla in rete.

Sarà il Bologna a dare il calcio d’avvio alla ripresa

46′ – Dopo un minuto termina il primo tempo.

44′ – Gol annullato al Bologna per il fuorigioco di Palacio che aveva ricevuto la palla da Soriano.

34′ – Scatto di Demme, il tedesco serve in area Politano che calcia da posizione defilata, palla sul fondo.

29′ – Traversone di De Silvestri, colpo di testa di Palacio, parata di Ospina

28′ – Skov Olsen supera in velocità Hysaj, va al cross per Soriano, respinge in extremis la difesa azzurra.

25′ – Insigne vicino alla doppietta, tiro al limite dell’area e parata in angolo di Skorupski.

23′ – Passaggio per Palacio, l’argentino entra in area e cerca il passaggio, si salva il Napoli e poi rinvia Koulibaly.

22′ – Cambio forzato nel Napoli. Esce per infortunio Ghoulam ed entra Hysaj

20′ – Bologna vicino al pareggio, tiro di Skov Olsen e palla che va sul palo.

15′ – Lancio di Mertens per Politano, l’esterno per poco non ci arriva, blocca Skorupski.

11′ – Cross di Di Lorenzo per Politano, Danilo lo ferma, Chiffi lascia proseguire.

8′ – GOOOOOLLLLLL – Splendido assist di tacco di Zielinski, Insigne calcia al limite dell’area, palla in rete, fermo Skorupski.

7′ – Cross di Sansone, tiro al volo di Svamberg, palla sul fondo.

5′ – Fabian Ruiz recupera palla a centrocampo, arriva in area, poi cerca il passaggio in area, salva Danilo in angolo.

3′ – Lancio per Palacio che supera Di Lorenzo ed entra in area, recupera il terzino destro e spazza lontano

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla sfida

Minuto di raccoglimento per ricordare Mirko Pavinato ex giocatore del Bologna dello scudetto

I due capitani. Per il Napoli, maglia azzurra, Insigne. Per il Bologna, casacca nera, il centrocampista Poli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne (C); Mertens. A disp. Meret, Contini, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi, D’Agostino All.: Gattuso.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo (C), Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio A disp. Da Costa; Ravaglia, Osolini, Dominguez, Medel, Baldursson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow All. Mihajlovic.

Arbitro: Chiffi; Ass1: Valeriani; Ass2: Lo Cicero; IV: Ghersini; VAR: Di Paolo; AVAR: De Meo

20,25 – Il Napoli in campo per il riscaldamento

19,18 – In questo momento il Napoli lascia l’Hotel Britannique per avviarsi allo stadio Diego Armando Maradona, dove stasera gli azzurri sfideranno il Bologna.

Il magazziniere del Napoli Tommaso Starace, attraverso il suo profilo twitter, mostra la maglia che indosserà il Napoli contro il Bologna. Sarà azzurra.

18,40 – Giorno di lutto per il Bologna che stasera sarà allo Stadio Maradona per il match di campionato contro il Napoli. In queste ore il club rossoblu piange la scomparsa di Mirko Pavinato, storico capitano dell’ultimo scudetto bolognese vinto dai rossoblù nel lontano 1964. Per omaggiare la memoria dell’ex bandiera del Bologna, questa sera allo Stadio Maradona si osserverà un minuto di silenzio prima del match tra il Napoli e i rossoblu. E verrà vestito il lutto al braccio in segno di rispetto da parte della squadra di Sinisa Mihajlovic.

Il Napoli questa sera affronterà il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45. Nel corso della sfida sono previste nubi sparse, ma non minaccia di pioggia.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà il Bologna per la settima giornata di ritorno. All’andata successo degli azzurri con la rete decisiva di Osimhen. Il nigeriano dovrebbe essere nella lista dei convocati, dopo lo stop forzato delle scorse settimane. Per i felsinei invece c’è la voglia di dimenticare la sconfitta dell’andata e quella recente contro il Cagliari. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale con la solita tempestività.

La Redazione