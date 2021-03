Gattuso per la Champions vuole il Napoli come il pirata Jack Sparrow

Vuole un Napoli con la bandana, la cicatrice sulla guancia e il ghigno che fa tanto il pirata Jack Sparrow. Gattuso è chiaro alla vigilia della gara con il Bologna: questa di stasera è partita fondamentale per poter proseguire la rincorsa alla zona Champions perché senza la vittoria contro la squadra di Mihajlovic si rischia di scavare un solco troppo profondo per poter sognare di colmarlo nelle tre trasferte in sette giorni con Milan, Juventus e Roma. Ringhio ritrova Osimhen che però partirà dalla panchina perché all’inizio la maglia da titolare spetterà al vecchio Mertens. E tra le novità il ritorno di Ospina tra i pali e quello di Ghoulam sulla fascia sinistra. In realtà l’algerino avrebbe dovuto giocare anche con il Sassuolo ma poche ore prima del fischio iniziale ha accusato un problema al piede. P Taormina (Il Mattino)