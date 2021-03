Sono tre big e hanno messo tutte gli occhi su El Chucky Lozano

La metamorfosi de El Chucky Lozano non poteva passare inosservata, per cui, come prevedibile, alcuni big club del calcio europeo hanno messo gli occhi sul messicano del Napoli. L’azzurro, fino allo stop dovuto ad un infortunio, stava vivendo un vero e proprio magic moment, uno dei pochi calciatori partenopei a mettersi in mostra in un’annata particolarmente difficile per la squadra partenopea. Già al ritorno in campo, post interruzione a causa della pandemia, aveva dimostrato di aver ripreso i giri e di essere pronto a conquistarsi la fiducia di Gattuso e del pubblico partenopeo. Adesso, stando a quanto riportato dai media spagnoli Atletico Madrid, Manchester United e Arsenal avrebbero messo Lozano nei loro rispettivi radar.