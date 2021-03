SERIE A – Juventus-Lazio 3-1, vittoria di forza per la squadra di Pirlo

Questa sera all’Allianz Stadium la Juventus sfida la Lazio per la settima di ritorno, scontro per la zona Champions. Nei primi minuti sono i biancocelesti a prendere iniziativa, pressing a tutto campo e il gol è una conseguenza. Errore di Kulusevski, Correa scatta in avanti e calcia, spiazza Szeszsny. I bianconeri prendono le misure e chiedono un rigore per il mani di Hoedt, Massa e il VAR lasciano proseguire. La rete del pari è di Rabiot, qui Reina non è impeccabile che si fa beffare sul suo palo. Ad inizio ripresa il portiere spagnolo si riscatta sul tiro di Chiesa. La Lazio reagisce e coglie la traversa con Milinkovic-Savic. La Juventus passa in contropiede, spunto di Chiesa, assist per Morata e palla sotto l’incrocio. Il match è in mano ai bianconeri che si procurano il rigore per fallo di Milinkovic-Savic su Ramsey e dal dischetto Morata spiazza Reina. Nel finale di match Immobile impensierisce Szeszny e poi Fares coglie l’esterno della rete. La squadra di Pirlo mostra carattere e reagisce alla distanza, ottimo viatico in vista del Porto, male la Lazio che alla distanza cala e i suoi uomini migliori non sono in serata.

JUVENTUS-LAZIO 3-1 LIVE

14′ Correa (L), 39′ Rabiot (J), 57′ e 60′ rig. Morata (J)

JUVENTUS (4-4-2):Szczesny; Cuadrado (69′ Arthur), Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa (82′ Bonucci), Rabiot, Ramsey (69′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski, Morata (69′ Cristiano Ronaldo). All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic (82′ Pereira), Hoedt, Acerbi; Lulic (55′ Patric), Milinkovic-Savic, Leiva (55′ Escalante), Luis Alberto (82′ Caicedo), Fares; Correa, Immobile (82′ Muriqi). All. S. Inzaghi

Ammonito: Acerbi (L)

A cura di Alessandro Sacco