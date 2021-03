Napoli/Verona: l’obiettivo non cambia, si parla di Zaccagni

Il Napoli è su Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona. E’ ormai noto che le sue performance, cinque gol e sette assist abbiano attirato il club di De Laurentiis che ha tutta l’intenzione di chiudere l’affare entro la prossima estate. Il patron azzurro confida, per questo, nei buoni rapporti con i gialloblù. Già a gennaio Giuntoli ha avviato i primi contatti con la dirigenza veronese costruendo la discussione sulla base di 15 milioni con l’obiettivo di avere Zaccagni per la prossima stagione. Il Napoli sa di essere in pole ma non l’unica in corsa, infatti il Milan sarebbe disposto a presentare un’offerta soprattutto in caso di non rinnovo di Calhanoglu. La notizia è riportata da calciomercato.com.