Napoli/Bologna è anche Zielinski/Skorupski, sfida tutta polacca

Competizione interna. Eh, sì. Napoli-Bologna è anche questo. Skorupski è il giocatore che ha compiuto più parate in Serie A, 43 in tutto e che vuole convincere il neo tecnico della sua nazionale, Paulo Sousa a portarlo agli Europei. Criticato e applaudito, fischiato ed esaltato, Skorupski sembra aver passato la fase degli alti e bassi per entrare in quella della stabilità. Per cui, quella con il Napoli sarà una sfida nella sfida tra due giocatori in forma:

Zielinski, infatti è in un autentico stato di grazia. Non solo i gol, ma anche le prestazioni del calciatore azzurro sono il pericolo più grande che può arrivare dalle parti di Lukasz. Mihajlovic sta lavorando anche su questo, come fermare Piotr (titolare sì, ma con attenzione alle sue condizioni).