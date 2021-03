Marco Cattaneo: “Il calcio per insegnare ai ragazzi chi siamo. Vi spiego…”

Lo scrittore e giornalista di Sky Sport Marco Cattaneo, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Sfidare il Cielo? È il mio nuovo libro col quale mi rivolgo ai ragazzi che non amano molto la storia. Quando si è bambini si è affascinati dalla storia dell’antico Egitto, con gli anni poi, questo interesse va a scemare. Attraverso il calcio, che bene o male coinvolge tutti, spiego ai bambini la storia dell’Europa dal 1870 a oggi attraverso 24 partite estremamente emblematiche per gli avvenimenti che accadevano. Il mio messaggio è far capire ai ragazzi come siamo diventati gli uomini che siamo oggi, cosa hanno significato, ad esempio, l’Olocausto o gli Anni di Piombo. Basti pensare a questi anni in cui le partite si giocano a porte chiuse a causa del Covid che ha paralizzato l’intero mondo. O la partita Verona – Juventus del 1977 durante la quale venne lanciata una bomba nel Bentegodi, con questa spiego ai ragazzi cosa hanno significato gli Anni di Piombo in quel periodo di fine ’70 e inizio ’80. O ancora, una delle prime amichevoli nazionali, una partita del 1872 tra Scozia e Inghilterra avveniva quando nascevano le squadre nazionali e quando si formavano le nazioni così come le conosciamo.

Qual è la partita che identifica questi anni? Non ce n’è una precisa, direi l’ultima disputata prima del lockdown, già a porte chiuse, e la prima fatta nella ripresa. Un anno fa, quando tutto il mondo si è fermato, avevo provato a creare un racconto scritto, disegnato e animato per i bambini delle elementari dal titolo “La nostra partita”. Avevo provato a descrivere la lotta che stiamo facendo come se fosse la finale del mondiale, una descrizione di come tutti noi stiamo facendo squadra seguendo le indicazioni del mister per vincere. Una partita dove ognuno fa il suo per arrivare all’obiettivo.