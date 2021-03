Zapelloni, giornalista: “Il Napoli deve far punti contro il Sassuolo”

Su Radio Marte è intervenuto Umberto Zapelloni, giornalista, ecco le sue parole: “Lazio-Torino? Oggettivamente è mancato il buonsenso. Quando non hai 8 giocatori il buonsenso ti dice che la partita va rinviata e non ci dev’essere nessuna pantomima. Sono cose viste già anche per Juventus-Napoli e poi abbiamo visto com’è andata a finire. Credo che questa volta si possa arrivare a un rinvio della partita senza fare altro. Giudice Sportivo? Bisognerebbe leggere quello che l’ASL ha scritto al Torino perché sembrerebbe esserci differenza rispetto a quella di Napoli però c’è un precedente importante. Anche questa volta la Lega ha perso un’occasione per intervenire subito e salvaguardare il campionato. Oggi abbiamo la data di Juventus-Napoli, certo che giocarla allora… Inter? Soltanto un suicidio di massa potrebbe far perdere lo Scudetto alla squadra di Conte. Ha un paio di partite insidiose ma non dovrebbe avere problemi. E’ tutto nelle mani dell’Inter perché la qualità della rosa è indubbia ed è arrivata anche la qualità del gioco. Ora l’Inter comincia a essere un martello pneumatico in campo, creata a immagine e somiglianza del suo attaccante Lukaku. Atalanta? Forse, dopo un inizio balbettante, pare aver trovato una sua identità. Oggi come oggi è una delle squadre che ha più probabilità di andare in Champions League. Il Milan ha un sacco di infortuni e non può permettersi distrazioni. Per la Champions League sarà una bella lotta. Il Napoli ha bisogno di far punti contro il Sassuolo, anche perché c’è pure una suggestione di mercato sulla posizione di De Zerbi“.