WOMEN’S CHAMPIONS – Sconfitta a Manchester per la Fiorentina di Cincotta

Per la Fiorentina di mister Antonio Cincotta storico ottavo di finale di Women’s Champions sul campo del Manchester City e l’inizio è davvero traumatico. Le “citizens” segnano le due reti in cinque minuti. La prima rete è di testa di Hemp, mentre il raddoppio è di White che di piatto supera Shroffeneger. La partita praticamente non ha più storie e arriva la terza rete del Manchester City con Mewis che segna sul secondo palo. Per la squadra viola solo Clelland sfiora la rete che poteva riaprire la qualificazione.

MANCHESTER CITY: Roebuck, Bronze, Houghton (C), Greenwood, Coombs (64′ Lavelle), Stanway, Dahlkemper, Weir (64′ Mewis), Kelly, Hemp (64′ Morgan), White. A disposizione: Mannion, Beckie, Walsh, Benameur, Keating, Davies. All.Gareth Taylor

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Cordia, Quinn, Adami (C), Thogersen, Vigilucci, Neto Middag, Zanoli (75′ Monnecchi), Baldi (46′ Clelland), Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Tortelli, Breitner, Piemonte, Forcinella, Pastifieri, Papi, Mani. All. Antonio Cincotta

Risultato finale 2-0 (2′ Hemp, 4′ White, 87′ Mewis).

Fonte: acffiorentina.com