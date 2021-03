WOMEN’S CHAMPIONS – Data e orario di Manchester City-Fiorentina

Per il movimento femminile oggi è una giornata importante per la crescita del calcio in rosa, dove la Fiorentina per la prima volta giocherà gli ottavi di finale. La squadra viola allenata da mister Antonio Cincotta affronterà in trasferta in Inghilterra contro il Manchester City. La sfida si giocherà alle ore 17,45.

Fonte: tuttocalciofemminile.com