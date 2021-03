Ulteriore “giro” di tamponi nella notte in casa Samp: esiti negativi

Il caso di positività riscontrato ieri aveva messo in allarme il mondo Samp. In vista del derby in programma questa sera, è stato effettuato, durante la notte, un ulteriore giro di tamponi per verificare le condizioni dei doriani. La buona notizia è che vi è stato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, meno che per quello risultato già positivo ieri. Lo ha annunciato la stessa Sampdoria attraverso un comunicato ufficiale.

“L’U.C. Sampdoria informa che i tamponi naso-faringei effettuati questa notte ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo, fatta eccezione per il componente già risultato positivo ieri, il quale resta in isolamento fiduciario”