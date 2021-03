SERIE A – Sassuolo-Napoli 3-3, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli stasera al “Mapei Stadium”, cercava contro il Sassuolo, la continuità dopo il successo contro il Benevento, ma la partita è stata molto difficile. I neroverdi giocano a ritmi alti e vanno vicini al gol con Berardi salva Meret. Gli azzurri vanno in gol con Insigne, ma il suo tiro a giro viene vanificato dal VAR. I padroni di casa passano con Berardi che su punizione trova l’involontaria deviazione di Maksimovic. I partenopei però non si arrendono e pareggiano con Zielinski che su assist di Demme batte Consigli. Il Sassuolo passa di nuovo avanti con Berardi su rigore, penalty che nasce dal fallo di Hysaj su Caputo. La ripresa la squadra di De Zerbi in pochi minuti sfiora la terza rete, prima traversa con Berardi e poi palo con Caputo, Il Napoli però ha un Insigne nel motore e su spunto sulla sinistra serve Di Lorenzo che segna a porta vuota. Il capitano poi segna nel finale su rigore, spiazzando Consigli. La partita però ha la beffa con il pareggio dei neroverdi che su rigore segnano con Caputo, stavolta ingenuità colossale di Manolas. Un punto che per il finale di gara lascia l’amarezza ma tutto sommato è giusto. Ecco le pagelle della sfida di Reggio Emilia.

Top

Di Lorenzo 6,5 – In una serata non facile per la difesa azzurra, l’ex dell’Empoli ha tenuto sotto controllo Djuricic senza correre rischi. Nella ripresa si spinge in avanti, segna il gol del pareggio e poi si procura il rigore. Davvero molto bene.

Rrahmani 6 – Stasera la difesa è andata molto male, ma l’ex dell’Hellas Verona ha tenuto botta e in alcuni casi salva su azioni del Sassuolo. Giocando con continuità riesce a trovare la giusta condizione.

Demme 6 – Il centrocampista tedesco veniva da un lungo stop per infortunio e non era semplice giocare la gara. Contro la mediana del Sassuolo ha fatto quel che poteva ed ha il merito di aver fornito l’assist a Zielinski. Cala nella seconda parte del match e si prende un giallo.

Fabian Ruiz 6 – Lo spagnolo soffre nel centrocampo a 2, ma nonostante tutto ci mette tanto impegno. Cresce nella ripresa, mezzo voto in meno per il gol non sfruttato sotto porta. Stasera meno bene, ma sempre vivo nel gioco.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista polacco quest’anno ha dato una svolta alle sue prestazioni. Non semplice giocare contro il Sassuolo, ma dopo un inizio non semplice prende l’iniziativa e segna con un tiro preciso. E’ sempre nel vivo del gioco anche nella ripresa ed esce a metà della ripresa stanco.

Insigne 7,5 – Quando il capitano decide di fare la differenza è impossibile da fermare. Segna un gol stupendo che però gli viene annullato. Poi corre e difende. Nella ripresa, sembra essere stanco, ma si inventa la giocata per l’assist di Di Lorenzo e non sbaglia il calcio di rigore, tirandolo con grande freddezza. Cosa volere di più?

Flop

Maksimovic 4 – Il difensore serbo, anche stasera commette una serie di errori. Autorete sulla punizione di Berardi, poi spesso si fa bucare al centro e un paio di brividi nella ripresa. E’ difficile ormai capire certe sue prestazioni.

Manolas 5 – L’ex della Roma è entrato nel finale per gestire il risultato, ma purtroppo causa il rigore ingenuo su Haraslin. Calo di concentrazione che costa due punti al Napoli.

Hysaj 4,5 – Il laterale albanese, inizia la gara anche con discreta personalità, ma poi inizia a subire Berardi. Poi il rigore per il fallo su Caputo e come spesso accade non spinge in avanti. Prestazione da dimenticare.

Mertens 5 – Il belga non è al massimo della forma, ma non riceve palloni e sembra purtroppo un’anima in pena in area di rigore. Davvero non semplice la sua serata.

A cura di Alessandro Sacco