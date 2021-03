Domenica 7 Marzo alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà per la settimana di ritorno la sfida tra il Napoli e il Bologna. All’andata vinsero gli azzurri per 0-1 con il gol di Osimhen e per la sfida occhio ai due diffidati, uno per i partenopei e l’altro per i felsinei.

Diffidati

Napoli – Di Lorenzo

Bologna – Shouten

Fonte: goal.com