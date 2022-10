Serie A, 25° giornata: vittorie per Atalanta, Verona, Cagliari e Roma, solo un pari per il Milan e nel derby di Genova

Turno infrasettimanale in serie A valido per la 25° giornata, pareggio in extremis per il Milan, riscatto immediato per la Roma che vince a Firenze, nessun problema per l’Atalanta contro il Crotone,, bella vittoria per il Verona corsaro a Benevento, seconda vittoria consecutiva del Cagliari che accorcia il distacco da chi la precede in classifica rendendo ancora più avvincente la lotta salvezza.

ATALANTA-CROTONE 5-1

12′ Gosens (A), 23′ Simy (C), 48′ Palomino (A), 50′ Muriel (A), 58′ Ilicic (A), 85′ Miranchuk (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero (69′ Caldara), Palomino; Maehle, Freuler (63′ Pasalic), Pessina, Gosens; Malinovskyi (63′ Miranchuk); Ilicic, Muriel (69′ D. Zapata). All. Gasperini

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan (52′ Cuomo), Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Zanellato, Eduardo Henrique (79′ Marrone), Reca (46′ Rispoli); Messias, Simy, Riviere (60′ Petriccione). All. Cosmi

BENEVENTO-VERONA 0-3

25′ Faraoni (V), 34′ aut. Foulon (B), 50′ Lasagna (V)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (46′ Improta), Caldirola, Glik, Letizia (11′ Foulon, 46′ Tuia); Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne (55′ Viola), Sau; Lapadula (74′ Gaich). All. F. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (83′ Dawidowicz), Gunter, Ceccherini (79′ Lovato); Faraoni, Tameze (66′ Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (79′ Bessa); Lasagna (83′ Favilli). All. Juric

GENOA-SAMPDORIA 1-1

53′ Zappacosta (G), 77′ Tonelli (S)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootman (82′ Pjaca), Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov (82′ Cassata), Destro (73′ Pandev). All. Ballardini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal; Verre (59′ Jankto); Quagliarella (78′ Ramirez), Keita (71′ Gabbiadini). All. Ranieri

CAGLIARI-BOLOGNA 1-0

19′ Rugani

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani (46′ Ceppitelli), Godin, Klavan; Zappa (82′ Asamoah), Marin (79′ Deiola), Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro (82′ Cerri), Simeone (61′ Pavoletti). All. Semplici

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov (75′ Medel), Soumaoro, Mbaye (64′ Vignato); Dominguez (32′ Schouten), Svanberg (75′ Palacio); Orsolini (64′ Skov Olsen), Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

FIORENTINA-ROMA 1-2

48′ Spinazzola, 60′ aut. Spinazzola, 88′ Diawara

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar (79′ Borja Valero), Castrovilli (52 Kokorin), Igor (42′ Biraghi); Ribery (79′ Caceres), Vlahovic. All. Prandelli

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla (81′ Karsdorp), Cristante, Mancini; Bruno Peres (81′ Smalling), Diawara, Veretout (62′ Pedro), Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan (67′ El Shaarawy); Borja Mayoral. All. Fonseca

MILAN-UDINESE 1-1

68′ Becao, 96′ Kessie

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (63′ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (46′ Meité), Kessié; Castillejo (76′ Saelemaekers), Brahim Diaz (63′ Hauge), Rebic; Leao. All. Pioli

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (71′ Walace), Makengo (56′ Llorente), Zeegelaar (71′ Stryger Larsen); Pereyra (82′ Samir); Nestorovski. All. Gotti

