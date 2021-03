Roberto De Zerbi (all. Sassuolo): “Contro il Napoli per ripetere il successo dell’andata”

Il Sassuolo si prepara in vista della sfida interna di questa sera contro il Napoli, per cercare di ripetere il successo dell’andata. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi. “Arrivare alle 100 panchine per me è motivo d’orgoglio, ma io non penso a ciò che è stato, ma a quello che dovrò fare. L’Europa? Lo scorso anno facemmo un ottimo finale di stagione, ci sono ancora tante partite, la strada è ancora lungo. Il Napoli sta recuperando diversi infortunati, gioca bene e mi aspetto una partita davvero incerta. All’andata vincemmo 0-2, fu una vittoria in uno stadio prestigioso, anche perchè avevamo tante assenze. Si partirà da 0-0 e cercheremo di ripeterci. Non potrò contare su Romagna, Chiriches, Bourabia e Boga, ma per fortuna ho tanti calciatori importanti nella rosa”.

Fonte: Massimo Boccucci CdS